Огромное спасибо всем, кто интересуется судьбой Егора и Данилы, пострадавших от удара током.

Егор сейчас находится на лечении в Нижнем Новгороде. Огромная благодарность руководству минздрава и лично Олегу Николаевичу Костину за помощь в доставке мальчика. Я молюсь за жизнь Егора. Просто верю в лучшее…

Были вопросы от моих подписчиков — как же так, они же совершили плохой поступок, а вы про них везде говорите, поддерживаете. Отвечу — человеческая жизнь БЕСЦЕННА.

Эти мальчики — еще ДЕТИ. И, как очень верно говорит уполномоченный по правам ребенка Татьяна Николаевна Загородняя: «Плохих детей не бывает».

Уважаемые взрослые, вспомните себя в подростковом возрасте. Всегда ли вы совершали правильные поступки? Да и во взрослом возрасте многие оступаются. Давайте будем на этот счет честны сами с собой.

Прошу прощения за длинный текст. Но я хочу поговорить о втором мальчике, о Дане. Он сирота. Есть сестра. Оба ребенка на попечении у бабушки. Ситуация в семье непростая. Даня пострадал меньше, чем Егор. И слава Богу.

Мальчику сейчас очень тяжело — и в психологическом, и в физическом плане.

У Дани есть мечта — современный телефон.

Мы можем вместе помочь этому ребенку и его бабушке. Давайте поможем тому, кто только начинает осознавать себя в этом большом мире — что есть главные человеческие ценности: добро, поддержка, внимание, любовь, забота. Что в мире есть люди, которым он тоже важен.

Для наших волшебников номер карты:

2202203263374581 Ольга Алексеевна.

Фото отчёт будет выставлен по итогам.