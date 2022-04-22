Уважаемые саратовцы, нужна помощь!

Большинство из вас читали новости о произошедшем 17.04.2022, когда двое подростков пострадали от удара током на заброшенной территории водонапорной станции в Саратове.

Егор, которому всего 15 лет, пострадал очень сильно. Не будем описывать всё, что произошло, ребёнок в тяжёлом состоянии.

Лично я в этот день дежурила, когда его привезли в отделение реанимации и анестезиологии ГУЗ «СОДКБ».

Как матери смотреть на это очень больно, несмотря на то, что мы видели многое, всё отделение очень переживает за Егора.

Хочу выразить всем коллегам начиная со скорой, областному центру комбустиологии, ГУЗ » СОДКБ» благодарность за профессионализм.

Сейчас семье нужна помощь.

Давайте, как всегда, дружно поможем.

И обязательно помолимся за Егора, за его скорейшее выздоровление.

Номер карты: 4276560026251472

Телефон мамы: 89063087557 Светлана Сергеевна К.