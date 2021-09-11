Региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Саратовской области Ирина Гайнутдинова рассказала о необходимости программы капитального ремонта школ в регионе.

— Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой о разработке региональной программы направленную на оказание такой помощи школам, чтобы можно было капитально отремонтировать как можно больше образовательных учреждений региона. Ежегодно по этой программе будут ремонтироваться школы, детские сады, дома культуры, также в программу должны войти раздел о развитии дополнительного образования в регионе. Такая программа позволит вывести социальную сферу на новый уровень.

В регионах была проведена большая работа по выявлению и обследованию школ, которые нуждаются в капитальном ремонте. От нашей области в список заявок попали несколько образовательных учреждений. И для тех школ, которые войдут в этот проект — это огромная поддержка. Они будут капитально отремонтированы с учетом всех новых норм СаНпиНа. Это будут новые светлые кабинеты, с новым современным оборудованием, которое даст детям новые возможности для изучения и освоения учебного материала, сделать процесс обучения более интересным и интерактивным. Особо актуально это для школ в сельской местности, — отметила Гайнутдинова.