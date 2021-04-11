Сегодня на агитационный велопробег «Поехали!», посвящнный 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, вышли сотни спортсменов и любителей. На старт вышли как опытные велосипедисты, так и любители этого вида спорта. Некоторые отправились в путь целыми семьями. Были и те, кто заранее не только изучил, но и опробовал маршрут.

Одна из лидеров Саратовского велосипедного движения Ирина Ионова поделилась своими впечатлениями.

— Мы получили колоссальное удовольствие, поучаствовав в таком знаменательном велопробеге. Радует и возможность опробовать новый спортивный объект – велодорожку, и то, что это мероприятие знаковое, проходит можно сказать в историческом месте. Очень приятно, что это событие вызвало такой энтузиазм у людей – сколько желающих принять участие! Это очень здорово! Неделю назад приезжали сюда с друзьями, посмотрели, нам сразу все понравилось. Прекрасно, что появилась такая велодорожка. Теперь сможем ездить не по сложной трассе, а по специализированной и безопасной велополосе. С удовольствием будем с семьей проводить здесь время! Многие из тех, кто сегодня впервые проехал на велосипедах по новой велодорожке, признались, что уже планируют вернуться сюда вновь. Уверена, что Парк покорителей и велодорожка станут любимыми местами отдыха и гордостью нашей области! — сообщила она.

Напомним, в год 60-летия полета первого космонавта планеты в Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина открывается Парк покорителей космоса. Это мемориально-образовательный комплекс под открытым небом. С инициативой создания Парка в Саратовской области выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к Президенту России Владимиру Путину с просьбой её поддержать. Президент поддержал эту инициативу.

Отметим, что за последние сутки парк посетило более 20 тысяч человек. Завтра парк будет работать в послеобеденное время. Получить точную информацию о работе объекта можно на сайте Парка покорителей космоса и на нашем ресурсе.