Заслуженный работник культуры Ирина Кононенко поддержала решение суда.

«Всю свою жизнь я работаю в различных учреждениях культуры, не понаслышке знаю о том, как порой нелегко тем, кто в современном мире, где цифровые технологии идут семимильными шагами и детям интересны только их телефоны, пытается организовать свой небольшой островок спокойствия, возможности переключиться на другой ритм, прикоснуться к прекрасному.

Мне было радостно, когда несколько лет назад появились новости о строительстве галереи вблизи музея Федина. Это было бы прекрасной дополнительной площадкой для выставок и других культурных мероприятий. Например, на Ночь музеев это место было бы очень популярно.

На деле после завершения строительства из галереи получился шумный ресторан, никакой связи с искусством.

Сейчас суд принял решение вернуть землю музею, думаю, что были рассмотрены все нюансы, чтобы принять справедливое решение: нужен ли нам очередной ресторан или место для культурного отдыха. И нисколько не жалко этот незаконный новодел. Быть может, тенистый сквер был бы более уместен рядом с музеем», — заявила Заслуженный работник культуры Ирина Кононенко.