Назначен новый министр Саратовской области.

Глава региона Валерий Радаев издал постановление, согласно которому эту должность будет занимать Ирина Седова.

Она приступает к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here