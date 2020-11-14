Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о своей встрече с представителями сообщества «Родительский надзор» в аккаунте в соцсети Instagram.

Напомним, что ученики 6-11 классов в Саратове, Балаковском, Балашовском и Энгельсском районе получают знания онлайн. На 12 ноября 638 педработников школ в вышеперечисленных населенных пунктах имеют больничные листы.

Ирина Седова рассказала, что правильно было бы сделать часть уроков дистанционной, не более двух-трех в день. А оставшееся время освободить для самостоятельной работы.

Также не запрещены консультации с учителями вживую, но только малыми группами.