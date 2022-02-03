Депутат Саратовской городской Думы, советник ректора СГТУ Ирина Видина прокомментировала избрание Екатерины Ильговой секретарем Октябрьского районного отделения партии «Единая Россия».

«Екатерина Владимировна опытный и профессиональный управленец. Она всегда нацелена помогать людям и отстаивать их интересы. На посту ректора юридической академиии сумела эффективно организовать работу бесплатной юридической консультации, которой воспользовались сотни людей. В том числе сироты и обманутые дольщики. Подобный опыт несомненно поможет Екатерине Владимировне на посту секретаря районной партийной организации», — отметила Видина.

Напомним, сегодня на отчетно – выборной конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Екатерина Ильгова была избрана секретарем местного отделения.