Депутат Саратовской городской думы Ирина Видина (партия «Единая Россия») в своих социальных сетях высказала мнения по поводу штрафа в 300 тысяч рублей, наложенного на Николая Бондаренко (КПРФ) за нарушение правил организации массового мероприятия.

— Саратовские коммунисты уже традиционно поднимают шум и пытаются изобразить из себя жертв политических репрессий, вполне заслуженно получив штраф за свои незаконные действия. Конечно, регулярно кутить в дорогих ресторанах намного приятнее, чем заплатить несколько сотен тысяч рублей административки. Все просто: ведите себя в соответствии с законом, и не будет никаких штрафов! Но вам это невыгодно, ведь тогда не будет повода представляться ущемленными в правах. Надо было добиваться успеха своей реальной работой на округах, а не трясти транспарантами на незаконных митингах, — отметила Видина.