В Саратовской области пресекли производство алкогольной продукции без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

В подпольном цехе возле деревни Новая Липовка находилось оборудование для изготовления алкоголя, емкости, этикетки и фильтры. Сотрудники полиции изъяли более 16 тысяч литров готовой продукции.

Позже нашлись еще два склада, где находились 14 тысяч литров алкоголя и грузовой автомобиль, перевозивший 7 тысяч литров алкоголя без маркировки. По предварительным подсчетам, стоимость изъятой алкогольной продукции превышает 11 миллионов рублей.

— Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление организаторов незаконного бизнеса и каналов реализации товара, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.