Мэр Саратова Михаил Исаев посетил место гибели летчицы Марины Расковой и ее экипажа, после чего дал поручения по благоустройству территории. Об этом градоначальник сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram.

Он отметил, что в случае вхождения Михайловского МО в состав областного центра, будет проработан вопрос приведения в порядок этого исторического места в селе Константиновка.

В прошлом году при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина был реконструирован сквер Марины Расковой в Заводском районе Саратова, который стал излюбленным местом отдыха горожан. Те даже возмущались поведением собачников, которые не убирали за своими питомцами, тем самым портя территорию, обновления которой так ждали местные жители.

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