Большая часть здания бывшей школы №3 передана в муниципальную собственность. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Напомним, необходимости восстановления образовательных функций объекта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в конце лета прошлого года.

Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской на углу Горького и Сакко и Ванцетти является объектом культурного наследия местного значения и много лет не использовалось. С 2013 года часть помещений находилась в ведении управления судебного департамента, другая часть объекта оказалась в частных руках.

В настоящий момент поводится оценка стоимости разработки проекта реставрации и ремонта части здания, переданной муниципалитету».