Глава Саратова Михаил Исаев раскритиковал работы по укладке тротуаров в Саратове, которые выполняли СМУ-3 «СаратовАвтодор» и «Дорстройтранс». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На совещании с представителями фирм, занимающихся ремонтом тротуаров возле объектов социальной сферы Саратова Михаил Исаев высказал руководителю компании СМУ-3 «СаратовАвтодор» Максиму Кишояну и руководителю «Дорстройтранса» Карену Колозяну свои претензии по качеству и срокам работ.

— Коллеги, вам надо сменить сферу деятельности. Я столкнулся с вами первый раз и точно вам скажу, что это не ваше занятие. Займитесь чем-нибудь другим и больше на наши конкурсы не выходите. Одной из компаний мы предложили расторгнуть договор по обоюдному согласию, я жду от вас подписания документов. Меня не устраивает, как идут работы в областном центре, не раз переделывали то, что вы уже настроили, меня такая работа, как руководителя города, не устраивает с самого первого дня. Мы не раз делали попытку выстроить диалог, но ресурсов у вас нет, нет ни специалистов, ни асфальта, логистики у вас в работе тоже нет. Давайте подводить черту и жду подписанных документов завтра. Это касается компании СМУ-3 «СаратовАвтодор». «Дорстройтранс» тоже доделывает то, что начали и больше в наших конкурсах не участвует. Я не вижу вашу работу в областном центре и горожане тоже, — заявил мэр Саратова.