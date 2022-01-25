На территории Саратова участились жалобы по поводу отлова безнадзорных животных. Сегодня, 25 января, глава города Михаил Исаев высказался о проблемной ситуации на своей странице в социальной сети Инстаграм.



-Бездомные животные зачастую появляются именно из-за человеческой безалаберности и халатности, а рост их популяции — из-за слабой работы профильных ведомств. Совершенно верно отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, что необходимо для них установить серьезную ответственность за содержание, в первую очередь, собак, оставленных без присмотра.

В Саратове за прошедший год ситуация в данном направлении значительно изменилась. Летом при поддержке Вячеслава Володина был открыт новый приют на 400 мест. Другой муниципальный приют, на базе учреждения «Дорстрой», был значительно расширен и теперь принимает 350 животных вместо 150 На текущий день работа по отлову ведется в плановом режиме в рамках выделенного финансирования, в том числе и частными организациями.

Кроме того, в 2021 году в рамках муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из средств городского бюджета был предоставлен грант Фонду помощи бездомным животным «Верность — Саратов». А таких организаций, созданных неравнодушными гражданами, в нашем регионе не мало и им надо помогать.

Так, например председатель правительства области Роман Бусаргин предложил освободить подобные частные приюты от уплаты арендной платы за предоставленные земельные участки. В диалоге с зоозащитниками мы найдем и другие формы поддержки, — написал мэр.