Сегодня, 6 октября, глава Саратова Михаил Исаев обратился к горожанам с призывом соблюдать ограничительные меры в целях защиты от коронавируса. Он записал видеообращение в своем аккаунте в соцсети Instagram.

— Мы научились бороться с инфекцией, лечить тяжелых больных, но до окончательной победы нам еще далеко и поэтому мы не имеем права потерять бдительность. За летние месяцы заболеваемость существенно снизилась, и в чем-то мы позволили себе расслабиться, — указал мэр.

Он отметил, что с наступлением холодов показатели по заболевшим стали расти.

Глава Саратова уточнил, что нужно минимизировать контакты с родственниками и знакомыми, избегать мест массового скопления людей, а если это невозможно, не забывать о масках и перчатках. Работодателям и работникам лучше перейти на дистанционку, а родителям стоит внимательно следить за здоровьем своих детей.

Руководителям общепита стоит неукоснительно соблюдать рекомендации, благодаря которым им позволили вернуться к работе.

В ином случае жесткие ограничения вернутся.