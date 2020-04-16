Глава Саратова Михаил Исаев решил выйти на диалог с горожанами через свой аккаунт в Instagram.

— В условиях режима самоизоляции, мы вынуждены отказаться от привычных и обыденных для нас вещей. В первую очередь, речь идет о живом общении. Я никогда не скрывал, что вы для меня, уважаемые земляки, главные помощники в вопросах управления городом. До введения в регионе режима повышенной готовности у нас была с вами возможность встречаться и обсуждать злободневные темы на личных приемах, на объектах, просто на улицах города.

Современные технологии дают нам возможность не прекращать наше общение даже сейчас. Вы продолжаете обращаться ко мне в социальных сетях, сообщать о проблемах, с которыми сталкиваетесь, делитесь со мной позитивными изменениями и просто радостными событиями.

Пришло время пообщаться с вами в формате открытого диалога. Завтра в 15 часов я выйду в прямой эфир на своей странице в Instagram, отвечу на ваши вопросы, расскажу о текущем положении дел в Саратове, — написал Михаил Исаев.

К стриму также обещают присоединиться главы районов города и заместители Исаева.