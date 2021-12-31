Накануне, 30 декабря, перед новогодними каникулами глава Саратова Михаил Исаев провел оперативное совещание, в ходе которого был озвучен ряд поручений.

— коммунальным службам в кратчайшие сроки провести расчистку всех

территорий после снегопада, в частности усилить работу по уборке

остановочных пунктов, пешеходных переходов и тротуаров;

— председателю комитета по ЖКХ и районным администрациям в связи с

прогнозируемыми температурными перепадами на особый контроль взять

вопрос состояния кровель и их очистки;

— руководству МКУ «Транспортное управление» и МУПП «СГЭТ»

обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта;

— социальному блоку организовать для саратовцев места для зимнего отдыха.

-Коллеги, у нас с вами выходных и праздников нет. Мы работаем в

круглосуточном режиме, — заявил он, обращаясь к своим подчиненным.