Накануне, 30 декабря, перед новогодними каникулами глава Саратова Михаил Исаев провел оперативное совещание, в ходе которого был озвучен ряд поручений.
— коммунальным службам в кратчайшие сроки провести расчистку всех
территорий после снегопада, в частности усилить работу по уборке
остановочных пунктов, пешеходных переходов и тротуаров;
— председателю комитета по ЖКХ и районным администрациям в связи с
прогнозируемыми температурными перепадами на особый контроль взять
вопрос состояния кровель и их очистки;
— руководству МКУ «Транспортное управление» и МУПП «СГЭТ»
обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта;
— социальному блоку организовать для саратовцев места для зимнего отдыха.
-Коллеги, у нас с вами выходных и праздников нет. Мы работаем в
круглосуточном режиме, — заявил он, обращаясь к своим подчиненным.