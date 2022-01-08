7 января, глава областного центра Михаил Исаев объехал ряд отдаленных от центра Саратова поселков, а также несколько населенных пунктов в «Новом Саратове». Об этом он рассказал в своем аккаунте в Истаграм.

Мэр Саратова оценил, как осуществляется уборка на данных территориях, пообщался с местными жителями.

Исаев по итогу визита поручил усилить мероприятия по очистке дорог, ведущих в частный сектор, и осуществлять вывоз снега не только с центральных улиц, но и заходить на внутрипоселковые и межквартальные улицы.