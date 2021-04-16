Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с размещением многоквартирного дома на Рябиновской улице. Об этом он сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram.

Градоначальник отметил, что это противоречит нормам градостроительного проектирования.

И напомнил, что с жителями неоднократно встречалось руководство районной администрации и давало пояснения на этот счет.

Также на этой неделе комитетом по управлению имуществом проведена встреча с директором

ООО «Пульсар-С». Ему еще раз указано на недопустимость ведения градостроительной деятельности. Застройщик дал предварительное согласие на расторжение договора аренды земельного участка.

— В этой связи, настоятельно прошу прекратить сеять панику среди населения

и распространять заведомо ложную информацию. Думаю, адресаты меня услышат, — сообщил глава Саратова.