Осенью прошлого года от ряда компаний-перевозчиков поступили уведомления об изменении стоимости проезда. По словам мэра Саратова Михаила Исаева, это было обусловлено рядом факторов: рост цен на топливо и комплектующие, фиксированная цена на перевозки на протяжении трех лет, обещания транспортных организаций повысить качество услуги.

Так как на стоимость проезда в автобусах в городе действует нерегулируемый тариф, то некоторые перевозчики, уведомив за полгода мэрию, установили новую стоимость. Цена проезда начала меняться в марте, этот процесс должен был быть завершен в июле.

-Однако, ряд перевозчиков словили синдром «золотой антилопы»: повысив единожды стоимость проезда, они решили сделать это повторно, причем на некоторых маршрутах установив плату на 30% больше новой. Муниципалитет видит в таких действиях перевозчиков исключительно желание собственной наживы. Горожане пока не стали получать услугу по перевозкам на эквивалентную сумму. Кроме того, буквально в прошлом месяце о сдерживании цен на проезд заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Учитывая все вышеизложенное, мы вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру для отстаивания интересов жителей, — заявил мэр Саратова.