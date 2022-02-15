Мэр Саратова Михаил Исаев сделал заявление в связи с высокими ценами за отопление, на которые пожаловались саратовцы.

-Со вчерашнего дня суммарно около тысячи комментариев было оставлено под постом о завышенных суммах в платежках за отопление, а также в телеграм-канале мэрии. Жители обратились почти с 250 улиц. Проблема наблюдается во всех районах города. У кого-то сумма ежемесячно увеличивается на 300-500 рублей, но есть и случаи роста платы за услугу в 1,5-2 раза.

Все поступившие обращения зафиксированы и направлены для проведения проверки в комитет по ЖКХ и районные администрации. Жду оперативный доклад о причинах сложившейся ситуации. Если будут выявлены нарушения – виновные должны быть привлечены к ответственности, — заявил мэр.