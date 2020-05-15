Глава Саратова Михаил Исаев провел встречу с экологами и общественниками, на которой обсуждались вопросы сноса аварийных деревьев и восстановления зеленого фонда, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера Михаил Исаев встреетился с представителями общественности и экологических сообществ, посвященную теме сноса и высадки зеленых насаждений в Саратове. Вопросы обновления деревьев в городе, которое проводится в рамках благоустройства, вызвали бурную реакцию у общественных организаций. Открывая мероприятие, глава города напомнил, что на протяжении 20 лет в городе не было службы, которая бы занималась формированием крон деревьев, их спилом и опиловкой. В результате часть зеленых насаждений значительно переросла, часть несет угрозу безопасности гражданам и имуществу.

Два года назад были приняты Правила благоустройства Саратова, в обсуждении которых принимали участие и общественники, и большинство их предложений и замечаний были учтены.

По словам заместителя главы администрации города по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления Максима Леонова, в принятом документе есть целый раздел, посвященный организации озеленения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны зеленых насаждений, а также определены субъекты, ответственные за эти мероприятия.

— Все работы на территории города по созданию и развитию озелененных территорий осуществляются специализированными организациями, которые обязаны обеспечивать снос аварийных, старовозрастных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений, производить своевременную обрезку ветвей в охранной зоне воздушных сетей коммуникаций, в местах, закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов, дорожные знаки, — напомнил Максим Леонов.

Статистику случаев причинения ущерба упавшими деревьями представил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко. Так, в прошлом году городская служба спасения 292 раз выезжала на места падения деревьев. В результате этого поврежден 21 жилой дом, 54 автомобиля, 12 линий электропередач, 14 газопроводов, пострадал человек. Уже в этом году было 39 выездов на места падения деревьев. В 2018 году к администрации города было выставлено исков на сумму 3,3 миллиона рублей, в прошлом году – 4,1 миллиона рублей, а в 2020 – уже 3,5 миллиона рублей.

Поэтому, по словам Михаила Исаева, обновление старых деревьев на территории города будет продолжено. На первом месте стоит безопасность горожан и их имущества.

— Мы проанализировали, что город сделал для озеленения. Оказалось, что зеленые насаждения не приобретались несколько лет. В прошлом году мы сделали первый шаг – приобрели 700 деревьев. В этом году – тысячу штук. Но мы понимаем, что нам необходимо каждый год высаживать примерно от трех тысяч деревьев, чтобы воссоздать необходимое их количество, — отметил глава областного центра.

Своим мнением поделились экологи и общественники. Они считают, что необходимо создать новую структуру, которая занималась бы охраной окружающей среды, включив в нее экспертов по этому направлению. А также городу нужен дендроплан. По мнению общественников, посадить дерево может любой горожанин, но в каком месте это разрешено, какую породу можно посадить и кто в дальнейшем будет за ним ухаживать должен подсказать данный документ.

По словам Михаила Исаева, в настоящее время уже ведется проработка этих вопросов. Так, специальная комиссия по зеленым насаждениям будет выведена из комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, передана в новую структуру. Уже готовится положение о создании данного подразделения, которое будет обсуждаться с общественостью. В ведомстве новой структуры будет учет и дальнейшее развитие зеленых территорий города.