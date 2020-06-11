Участники встречи решили создать рабочую группу по проработке упрощения процедуры конкурсов по размещению летних кафе.

Сегодня, 11 июня, глава Саратова Михаил Исаев обсудил с предпринимателями ситуацию, возникшую вокруг работы летних кафе в городе. В мероприятии участвовали представители Торгово-промышленной палаты Саратовской области, профильные заместители главы администрации и руководители подразделений муниципалитета.

От бизнес-сообщества присутствовали Виктория Австриевская (ресторан «Азиатский стиль»), Дмитрий Горшков (ресторан «Чаплин»), Яков Довгалевский (кафе «Бур Бон»), Ольга Максимова (кафе-бар «Жигули»), Наталия Михалева (кафе-бар «Буратино»), Мирман Перханиди (ООО «Арагви»), Андрей Табояков (кофейня «Кофе и Шоколад» и кафе-бар «Irish Papa’s Pub»).

Говоря о ситуация с летними кафе на Набережной Космонавтов, участники встречи отметили, что возведение капитальных строений на зеленых зонах недопустимо, особенно в свете того, что в ближайшем будущем запланировано благоустройство территории, как ранее были реконструированы улица Рахова и проспект Кирова.

Предпринимателям напомнили, что летние кафе могут создаваться только в соответствии с нормативами, что предполагает установку легких разборных конструкций, которые не должны пристраиваться к зданиям, иметь плотные крыши, каменные стены и фундаменты. При этом глава города отметил, что понимает ситуацию, при которой бизнесмены пришли к такому положению вещей.

—Я считаю, что то, как шло до этого – провоцировало вас пристраивать и надстраивать. Вы понимаете, что есть собственность, есть аренда и есть временное размещение. Вы должны сами ответить – где вы находитесь. Если это постоянное – то это постоянное, если это временное – то есть порядок и закон. Готовы выслушивать все ваши предложения. Я следил и за дискуссией, и за вашей позицией. Не стоит оглядываться назад, давайте смотреть вперед, — призвал участников встречи Михаил Исаев.

Представители Торгово-промышленной палаты выдвинули идею о создании рабочей группы, которая соберет предложения сторон и пропишет «дорожную карту», как муниципалитету и предпринимателями выйти из сложившейся ситуации. Сами бизнесмены согласились с тем доводом, что чем быстрее они освободят территории от конструкций, тем скорее они смогут принять участие в конкурсе на размещение летних кафе.

В завершение встречи рестораторы поблагодарили власти города за продуктивную встречу.