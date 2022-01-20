Сегодня, 20 января, глава города Михаил Исаев принял участие в заседании президиума совета ректоров вузов Саратовской области, которое состоялось в Поволжском институте управления – филиале РАНХиГС. В ходе мероприятия обсудили тему строительства студенческих общежитий в Саратове.

Спикером Госдумы Вячеславом Володиным было озвучено поручение проработать вопрос выделения земельных участков, освободившихся из под расселенного аварийного жилья, под возведение подобных объектов.

В настоящее время существует нехватка мест для иногородних студентов, а те здания, которые есть, в большинстве случаев нуждаются в капитальном ремонте и не соответствуют современным стандартам. Михаил Исаев отметил, что муниципалитет готов предоставить земельные участки под строительство новых корпусов. Это может быть точечная застройка в разных районах города и реконструкция уже имеющихся зданий, либо в перспективе строительство студенческих кампусов со всей необходимой инфраструктурой, включая и зоны отдыха, и спортивные зоны.

Предложение по строительству студенческих кампусов было поддержано всеми присутствующими. Этот проект не только объединил бы студентов разных вузов, но и дал возможность проведения различных межвузовских конференций и мероприятий, например, таких, как Студвесна.

По словам руководителей вузов, строительство студенческих кампусов не только решит проблему с местами для проживания студентов, но и позволит учебным заведениям отдать освободившиеся земли муниципалитету. Михаил Исаев предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы представители от каждого вуза и специалисты администрации города, чтобы заняться проработкой как варианта точечной застройки, так и создания кампусов.