Мэр Саратова Михаил Исаев призвал местных жителей принять участие в субботнике.

— В Саратове активно идут работы по благоустройству: коммунальные службы проводят уборку центральных магистралей и тротуаров, осуществляют очистку и покраску световых опор и барьерных ограждений, готовят грунт к высадке цветов, кустарников и растений.

Сегодня, в «чистый» четверг, многие организации и предприятия последовали их примеру и вышли на прилегающие и закрепленные территории, чтобы привести их в порядок после затяжной зимы. Прогноз погоды благоволит и тому, чтобы субботнее утро посвятить работам

по благоустройству. Приглашаю всех неравнодушных земляков выйти в свой двор, скверы, парки и принять участие в уборке нашего с вами города. Сделаем Саратов чистым и красивым вместе! — написал на своей странице в Instagram Михаил Исаев.