Глава города Михаил Исаев сделал выговоры сотрудникам ряда структурных подразделений. Об этом сообщает мэрия.

В связи со срывами сроков проведения конкурсных процедур на возведение школы в микрорайоне «Авиатор», претензии были выдвинуты заместителю по строительству Ирине Солошенко и директору «Капитального строительства» Илье Горбатенко.

Во время совещания мэр объяснил коллегам, что «главное – это не цель, цель – чтобы мы не срывали все эти процедуры. И работа не ради работы, а ради результата».

— Почему не были готовы документы? Почему они не были готовы так, чтобы вышли на конкурсные процедуры? — возмущенно вопрошал Исаев.

Глава города упрекнул неисполнительных чиновников в нулевом результате по итогу «проведенных» работ и напомнил, что сроки «1 сентября – никто не сдвинул».

Напомним, накануне спикер ГД Вячеслав Володин осмотрел строящуюся школу в микрорайоне «Авиатор» в Саратове. Он был недоволен медленной работой на объекте и подверг критике мэрию.