Михаил Исаев потребовал объявить выговоры ответственным за плохую уборку снега с кровель домов чиновникам.

«За последние 3 дня произошло несколько случаев схода снега и наледи с крыш, козырьков и кондиционеров многоквартирных домов. В результате этих происшествий пострадали люди, некоторым потребовалась медицинская помощь.

Муниципалитет неоднократно напоминал обслуживающим жилой фонд организациям и собственникам помещений об ответственности за содержание и очистку зданий и конструкций. Правоохранительные органы разберутся в каждом конкретном случае и дадут правовую оценку.

Однако считаю, что со стороны комитета по ЖКХ и районных администраций контроль по данному направлению осуществляется не в полном объеме. В этой связи руководителям вышеназванных структурного и территориальных подразделений необходимо принять меры в отношении ответственных по направлению заместителей», — заявил глава областного центра.