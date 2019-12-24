Сегодня, 24 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев посетил помещения бывшего кинотеатра «Темп».

Об этом глава города рассказал в своем профиле соцсети Instagram.

— Долгое время этот объект находился в собственности у нескольких юрлиц, в том числе и у муниципалитета. В нашей части здания располагается театр «Версия», которому имеющихся площадей откровенно маловато. Решением Торгово-промышленной палаты часть здания, принадлежавшая им, будет передана в муниципальную собственность,— написал мэр.

Подытожив осмотр, Михаил Исаев рассказал, что в ходе обсуждения достигнута договоренность о разработке проекта реставрации здания в следующем году.