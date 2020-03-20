Михаил Исаев отчитался о решении проблем жителей микрорайона «Ласточкино». Об этом он написал пост в своем Instagram.

Месяц назад глава города уже встречался с саратовцами, которые озвучили ему ряд претензий по благоустройству микрорайона. Сегодня, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Исаев отчитался в проделанной работе.

Самым насущным вопросом была подъездная дорога. Благодаря поддержке спикера ГД Вячеслава Володина найдено решение ее обустройства. Уже объявлен конкурс на проектирование и и проведение капремонта.

Вопрос обустройства пандусом и утепление межпанельных швов прорабатывается на уровне гарантийных обязательств застройщиком.

Кроме того будут рассмотрены обращения по необоснованным завершениям цен на коммунальные услуги.

— В связи с жалобами на работу общественного транспорта были проведены проверки, выявлены нарушения схемы и интервалов движения, недовыпуск автобусов на линию. Перевозчику направлены требования об изменении ситуации, однако запланированы проверки совместно с УГАДН по Саратовской области для привлечения транспортной компании к административной ответственности, — подытожил Исаев.