Глава Саратова Михаил Исаев раскритиковал главу Заводского района Сергея Червякова за плохой контроль качества работ по строительству новых тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время инспекционной поездки градоначальника жесткой критике подверглась работа подрядчика по восстановлению тротуара в Крымском проезде. Здесь верхний слой асфальта сняли только частично, но бордюры уже поспешили установить.

— Такие работы приниматься не будут. Наша задача – выполнить всё по технологии в рамках установленных смет. Все работы будут приняты независимой лабораторией, и если будут выполнены неправильно, оплачиваться не будут, — заявил Михаил Исаев.

Также глава города проверил работу подрядчика по ремонту тротуаров на улицах Орджоникидзе и Чернышевского рядом с школой № 53 На последнем объекте главе районной администрации был высказан ряд замечаний.

— Контроль за этим адресом я оставляю за собой, — сказал Исаев, по сути, выразив недоверие работе Сергея Червякова.