Мэр Саратова Михаил Исаев раскритиковал в своем аккаунте в соцсети Instagram работу ООО «КВС».

Отмечается, что организация выполняет не все «документально оформленные обещания» в срок и в полном объеме, особенно касаемо модернизации системы водоснабжения. Председатель областного правительства Роман Бусаргин сообщал ранее, что организация взяла на себя обязательство — вложить в эту систему шесть миллиардов рублей. На деле эта сумма не составила и трети от указанной, что выяснила комиссия. Теперь организацию будут заставлять работать через суд.

Градоначальник также отметил, что компания пытается поднять тариф на воду, но муниципалитет сделать этого не позволит. Поскольку с проблемами нужно справляться не за счет горожан.