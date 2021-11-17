Мэр Саратова Михаил Исаев перевел личные средства на создание памятника Петру I и стелу «Город трудовой доблести».

— Считаю данную инициативу правильной и горячо ее поддерживаю. У всех желающих и неравнодушных к истории нашего города и страны есть возможность внести свой вклад в увековечивание памяти о важнейших событиях – правлении первого русского императора, великого государственного деятеля Петра I и победе в Великой Отечественной войне, которая стала возможной в том числе благодаря героическому трудовому подвигу саратовцев, — прокомментировал свой поступок глава города.

Напомним, вчера благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «Созидание» объявил сбор средств на реализацию данных проектов.