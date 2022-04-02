Сегодня, 2 апреля, свой День рождения празднует губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Мэр Саратова Михаил Исаев поздравил его на своем телеграм-канале.

—Каждый день он успешно решает стратегически важные задачи, от которых зависит социально-экономическое развитие всей Саратовской области. Благодаря богатому жизненному опыту и знаниям, Валерий Васильевич пользуется заслуженным уважением у коллег по службе и, самое главное, у жителей.

Находясь на посту губернатора 10 лет, при его активной позиции сделано многое, чтобы саратовцам было комфортно жить, работать и отдыхать в нашем регионе. Принципиальная преданность интересам граждан – вот качество, за которое особо ценят Валерия Васильевича жители.

Особые слова благодарности хочу выразить за внимательное отношение и помощь в решении неотложных городских вопросов. Уверен, в тесном сотрудничестве мы продолжим благоустраивать и развивать областной центр.

Желаю Валерию Васильевичу неиссякаемой энергии, успехов в дальнейшей работе на благо саратовцев, крепкого здоровья и благополучия! — написал глава областного центра.