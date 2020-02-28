Глава города Михаил Исаев побывал в питомнике для животных «Дорстрой». Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

Во время рабочего визита 27 февраля Вячеслав Володин встретился с зоозащитниками. На встрече участники обсудили содержание беспризорных животных в связи с изменением законодательства.

— Вячеслав Викторович вчера сообщил, что окажет помощь в строительстве нового приюта, где будет предусмотрено всё необходимое. Перед муниципалитетом стоит задача привести пункт временного содержания бездомных животных МБУ «Дорстрой» в соответствие требованиям, — написал мэр.

Сегодня Исаев посетил питомник, в который рассчитан на 150 животных.

— В первую очередь, необходимо приспособить его под проведение работ по стерилизации, для этого нужно подвести коммуникации. Также модернизации требуют вольеры, будки и ограждения, — комментирует градоначальник.

Михаил Исаев обязал руководителя питомника в течение недели провести все расчеты и доложить о них, чтобы уже к июню сформировать пункт временного содержания.