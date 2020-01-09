С нового года в Саратове поднялась оплата в муниципальных детских садах. Постановление подписал глава Саратова Михаил Исаев.

Рост стоимости не превысил 6,7 процента. Плата установлена за день присмотра и ухода за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях и час за присмотр и уход за ребенком в группах кратковременного пребывания. Всего стоимость выросла в 201 дошкольном детском учреждении.

Самая низкая оплата — 144,7 рубля, установлена в детском саду №163, самая высокая — 172 рубля, в прогимназии «Кристаллик».

Контролировать исполнение постановления будет председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая.