Сегодня, 26 января, мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановления о создании дополнительно еще 3 муниципальных бюджетных учреждений, которые займутся выполнением задач в сфере благоустройства.

Теперь к обслуживанию и уборке объектов дорожно-уличной сети местного значения приступят 6 учреждений, закрепленных за каждым районом города:

Волжский район – МБУ «Служба благоустройства Волжского района»

Заводской район – МБУ «Служба благоустройства города» (планируется переименовать позднее)

Кировский район – МБУ «Служба благоустройства Кировского района»

Ленинский район – МБУ «Дорстрой» (планируется переименовать позднее)

Октябрьский район – МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района»

Фрунзенский район – МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» (планируется переименовать позднее)

—Техника и рабочие пропорционально перераспределяются среди учреждений, а функции учредителя будут выполнять районные администрации. Такая децентрализация позволит не только более эффективно организовать работы на территориях, но и обяжет глав администраций четко выполнять возложенные обязанности и следить за вверенными районами, — подчеркнул глава Саратова.