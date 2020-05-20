Мэр Саратова Михаил Исаев подписал распоряжение о проведении мероприятий по созданию новой структуры по содержанию и сохранению зеленых насаждений. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм в среду, 20 мая.

Предполагается, что сотрудники нового подразделения будет следить за состоянием саженцев в городе. Такое решение было принято после встречи с представителями экологических сообществ и общественности.

— Сначала будет создано управление, обеспечивающее решение вопросов, связанных с содержанием и сохранением зеленых насаждений и охране окружающей среды. В дальнейшем именно в это структурное подразделение будет передана так называемая «зеленая комиссия» с измененным положением и должностным составом, — рассказал Исаев.

Также градоначальник добавил, что активистам=экологам и всем неравнодушным местным жителям предоставят возможность принять участие в создании нового управления и разработке нормативно-правовой базы.