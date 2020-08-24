Глава Саратова Михаил Исаев заметил инициаторов обращения к председателю госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить сноса трамвайных путей в Мирном переулке. Комментарий мэра по редакциям рассылает его пресс-служба.

— При реализации проекта «скоростного трамвая» потребность в рельсовом сообщении с Мирным переулком отпадет, — считает глава города.

В случае реализации данного проекта маршруты трамваев №3, 9, 10 и 11 будут идти до конечной остановки «Детский парк», а затем разворачиваться и идти в обратную сторону. До Мирного переулка трамваи следовать больше не будут. Зато от Детского парка до Мирного переулка будут ходить бесплатные автобусы с определенной периодичностью.

Глава города предполагает, что подобный проект снизит загруженность дорог Саратова и поможет предотвратить пробки.

— Ликвидация трамвайного кольца в Мирном переулке позволит разгрузить центральные улицы города. Ни для кого не секрет, что соседство открытого рельсового полотна с автомобилями приводит к постоянным заторам, — сообщает Михаил Исаев.

Зато на остановке «Детский парк» будут построены современные павильоны и два больших разворотных кольца для маршрутов из Ленинского и Заводского районов. На реализацию проекта будет выделено 330 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом году была разработана документация по введению «скоростного трамвая» №3 от остановки «6-я Дачная» до «Детского парка». Протяженность маршрута составит 10,5 километра.

Городская общественность не поддерживает внедрение подобного проекта и считает, что трамвай в центре города необходим. Сокращение трамвайный путей может негативно сказаться на судьбе СГЭТ – жители Саратова предпочтут трамваям маршрутки.