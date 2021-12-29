Сегодня, 29 декабря, во время рабочей поездки в Саратов спикер ГД Вячеслав

Володин посетил стадион «Спартак», где начался второй этап реконструкции, в рамках которого запланировано возведение здания с трибунами. Он раскритиковал увиденное, сказав, что работы практически не ведутся.

Мэр Саратова Михаил Исаев заметил, что критика Володина насчет качества организации работ абсолютно справедливая.

-Строительство началось осенью. До конца года подрядчик должен был возвести фундамент и несущие стены первого этажа. Однако, при разработке котлована были обнаружены железобетонные конструкции, что повлекло изменение объема работ, а также произошло затопление пятна застройки грунтовыми водами, в связи с чем пришлось проводить дополнительные геологические изыскания. С подрядной организацией продлен контракт до конца февраля 2022 года. В настоящее

время ведется поиск средств для продолжения реконструкции, так как половина стоимости работ в зоне ответственности города.

Что касается монтажного техникума, передача объекта муниципалитету произошла в ноябре, но без земельного участка. Исходя из этого, в настоящее время ведутся предварительные обмерные мероприятия и расчеты, готовится предпроектное решение. После того, как закончатся все процедуры, связанные со сменой собственника, начнутся проектно-изыскательные работы.

Муниципалитет оперативно исправит данную ситуацию, — написал Исаев в своем аккаунте в Инстаграм.