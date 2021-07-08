Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram об установке комнат матери и ребенка и общественных туалетов в центре Саратова.

Напомним, ранее на эту проблему обратил внимание председатель ГД Вячеслав Володин.

— При реконструкции новых уличных пространств сейчас муниципалитет предусматривает обязательную установку таких объектов. Санитарные помещения уже появились в сквере Расковой, сквере Гагарина, на новой набережной. В этом году мы также планируем обустроить еще не менее трех таких объектов по пешеходному кольцу. Муниципалитет берет решение этой задачи на себя и оно будет найдено, — отметил градоначальник.

Он добавил, что муниципалитет будет заниматься и увеличением числа спортивных и детских площадок.