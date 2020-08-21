Глава Саратова Михаил Исаев встретился с коллективом «Саратовгорэлектротранса». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Разговор глава города начал с сообщения о повышении зарплат. По его словам, с 1 сентября их минимальная зарплата составит 30 тысяч рублей. С учетом выполнения плана, стажа работы и класса водителя размер оплаты труда вырастет в разы.

— Средняя зарплата у водителей трамваев будет порядка 35-36 тысяч рублей, у водителя троллейбуса, при полном штате, без учета работы в выходные, 41-43 тысячи рублей. Задача сейчас – укомплектовать полный штат водителей и сделать так, чтобы вы получали заработную плату, за которой хотелось идти работать, — отметил Михаил Исаев.

Кроме того, глава Саратова пообещал полностью обновить подвижной парк «СГЭТ».

— Мы будем покупать новые троллейбусы и трамваи, участвуя в лизинговых покупках. Государство сделало программу, где дотирует часть затрат, поскольку это дорогие единицы. Троллейбусы стоят 20-27 миллионов рублей, трамваи еще дороже. Мы хотим, чтоб в городе был современный комфортный транспорт. Сейчас составляем заявки на приобретение этого подвижного состава, в планах полностью укомплектовать предприятие в течение двух-трех лет, — рассказал глава областного центра.

Напомним, в начале недели Михаил Исаев представил перспективный план развития Саратова на ближайшие полвека.