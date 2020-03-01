Основные работы на путепроводе Трофимовский в Саратове закончатся к майским праздникам, пообещал в своем Instagram-аккаунте глава города Михаил Исаев.

Мэр рассказал о ходе работ. Сейчас рабочими осуществляется заливка опор, скоро предстоит надвижка металлоконструкций.

— Задача — большую часть работ завершить до майских праздников, — написал Михаил Исаев.

Напомним, что работы на путепроводе Трофимовский идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Генеральным подрядчиком по разбору выступило ООО «Бурбау» из Москвы. Трофимовский мост полностью закрыт для саратовцев с 6 декабря прошлого года.