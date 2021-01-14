Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о работах по очистке снега в Саратове.

Он отметил, что выпало два десятка осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно, но ситуация непростая. В отдаленных территориях даже снежные переметы, а в городе пробки.

За ночь уже вывезли семь тысяч кубометров снега и наледи, на улицы города вышло 265 спецмашин.

Он призвал руководство коммерческих предприятий, заводов, производств, управляющих компаний вывести на уборку техники и дворников для расчистки прилегающих территорий. А горожан — по возможности пользоваться общественным транспортом.

Напомним, из-за снега закрыто движение по одной из федеральных трасс, направления на Красноармейск.