Сегодня, 28 февраля, мэр города Михаил Исаев озвучил ряд поручений на оперативном совещании.

— Календарная зима заканчивается, а сугробы снега, несмотря на потепление и дождь, так и продолжают оставаться на улицах города. Главы районных администраций, у вас есть все необходимые инструменты, наводите порядок.

— Из-за большого объёма осадков и обильного таяния участились случаи разрушений части фасадов, особенно в исторической части города. Большая Казачья, 39, Большая Казачья, 100, Московская/Комсомольская, Дзержинского, 39, Чапаева, 68/70, Университетская, 89, Хомяковой, 8/49. На этот вопрос необходимо обратить особое внимание, принять противоаварийные меры.

— До конца недели прошу доложить мне об итогах работы комиссии по изучению причины завышенных платежек за отопление. Это поручение за комитетом по ЖКХ.

— Аукционные процедуры. Необходимо не затягивать с ними, чтобы как только погодные условия позволят — приступать к работам, особенно по ремонту дорог. Жалобы на состояние дорожного полотна увеличились. Как пример, несколько адресов: ул. Большая Садовая, Антонова, Советская, Сокурский тракт, Слонова, Огородная.

— Кстати о дорогах. Поручаю провести мониторинг состояния отремонтированных улиц, в том числе тех, которые на гарантии как по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», так и сделанные за счёт средств транспортного налога.

— Буквально завтра депутаты рассмотрят вопрос о наделении районных администраций ещё большим количеством полномочий. Главы районных администраций должны быть к этому готовы, нужно оперативно переформатировать работу.

— Экономическому блоку поручаю поставить на мониторинг уровень цен. При выявлении резкого роста — незамедлительно делать запросы в антимонопольную службу.

— Крупная авария на сетях электроснабжения оголила проблему во взаимодействии с предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность города. Это недопустимо. Поручаю выработать регламент, по которому муниципалитет будет оперативно получать информацию о ЧП, — заявил Михаил Исаев.