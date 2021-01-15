Сегодня, 15 января, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в соцсети Instagram рассказал об уборке снега с улиц областного центра.

В работах задействована 231 единица техники, в приоритете — подходы и подъезды к учреждениям соцсферы, остановки, перекрестки.

Градоначальник поручил службам благоустройства обеспечить для пешеходов комфортные условия передвижения по городу. Этот вопрос находится на личном контроле его первого зама Сергея Грачева.

Комитет по ЖКХ вместе с надзорными органами должен лучше заставлять УК, ТСЖ, ЖСК и другие подобные организации чистить дворы, крови и крыши.