Сегодня, 19 октября, мэр Саратова Михаил Исаев принял постановления, согласно которым в городе появятся заместители глав администраций районов по общественным отношениям.

— В мой аккаунт в соцсети Instagram поступают десятки запросов по разным вопросам, также и на страницы районов приходят много граждан в поисках информации. У нас есть общественные советы неравнодушных жителей, взаимодействие с ними требует систематизации, — отметил мэр.

Он пояснил, что полномочия между заместителями глав районов будут разделяться. Одним из направлений работы будет ответы на вопросы местных жителей в соцсетях.