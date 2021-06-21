Мэр Саратова Михаил Исаев на оперативном совещании обратился к главе администрации Октябрьского района Игорю Молчанову обратиться в прокуратуру с просьбой проверить качество и исправность аттракционов, работающих в городском парке.

Напомним, вчера, 20 июня, на аттракционе «Камикадзе» посетители зависли на несколько минут вниз головой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. После этого аттракцион продолжил работать как ни в чем не бывало.

Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта вместе с велосообществом — нанести разметку на полосах на тех улицах, где это возможно — для создания велокаркаса.

А еще держать на особом контроле реализацию национальных и приоритетных проектов, обеспечивая качественное исполнение и в срок.