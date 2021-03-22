Сегодня, 22 марта, прошло заседание оперативного штаба по вопросу отключения воды в среду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за замены запорной арматуры на водопроводе на Аткарской улицы краны пересохнут у жителей Октябрьского, Фрунзенского и Кировского районов города.

Мэр города Михаил Исаев обозначил, что нужно как можно быстрее закончить ремонт и чтобы воду горожанам вернули как можно быстрее.

Коммунальщики доложили, что уже закончили вскрывать камеры. Компания планирует начать сливать воду с 5:00 24 марта а к 8:00 уже заменять запорную арматуру.

Саратовцам будет обеспечен подвоз воды. Сотрудники “Т Плюс” отметили, что несколько котельных без холодной воды не сможет работать. Первый заместитель градоначальника Сергей Грачев заявил, что нужно предоставить технику для поддержания работы котельных и тепловых пунктов, чтобы не допустить отключения центрального отопления в домах.

Планируется, что в случае штатного сценария ремонта после 14:00 24 марта начнут наполнять систему, а к 19:00 вода начнет поступать в дома жителей города. В первые дни после возобновления подачи ее необходимо кипятить.