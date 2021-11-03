Мэр Саратова Михаил Исаев встретился с Чемпионом мира по кикбоксингу Врежем Петросяном и его тренерами Жанной Дудник и Вячеславом Роговым. Он лично поздравил со столь высоким достижением.

— Саратовская земля всегда славилась спортивными легендами. Задача муниципалитета — поддерживать таланты, создавать достойные условия для тренировок, мотивировать на новые победы. Поручено начальнику управления по физической культуре и спорту разработать такую программу на уровне города, — прокомментировал итоги встречи мэр на своей странице в соцсети Instagram.