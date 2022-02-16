Сегодня, 16 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев поручил службе контроля проверить трамвайные остановки. Об этом сообщаеи пресс-служба мэрии.

Напомним, в конце прошлой недели в городе остро стоял вопрос с расчисткой трамвайных путей. Работы не были проведены оперативно, что привело к затруднению в движении некоторых маршрутов. Ситуацию удалось устранить лишь после жесткой критики и вмешательства глав.

-Особое внимание следует уделять не только маршрутам следования общественного транспорта, но и состоянию остановок, а также подходов к ним. Не должно быть ситуаций, когда снег после уборки проезжей части блокирует жителям доступ к электротранспорту. Сегодня в соцсетях и в СМИ есть факты, подтверждающие иное. Горожане не должны пробираться к трамваям по обледенелым сугробам. Подобное — недопустимо, — высказался мэр.